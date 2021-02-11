شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات الجولة الأولى بالكامل بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مرحلة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحمل لقبها الأهلي، مساء غد الجمعة، بمواجهتي الزمالك ومولودية الجزائر وفيتا كلوب وسيمبا.

ويحمل النادي الأهلى اللقب بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة على ستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في شباك الزمالك مقابل هدف سجله محمود شيكابالا للقلعة البيضاء

الجمعة 12 فبراير

9:00م الزمالك ضد مولودية الجزائر

9:00م فيتا كلوب ضد سيمبا

السبت 13 فبراير

3:00م الترجي الرياضي ضد تينجيت

3:00م مازيمبي ضد شباب رياضي بلوزداد

6:00م ماميلودي صن داونز ضد الهلال

6:00م حوريا ضد بيترو أتلتيكو

9:00م الوداد الرياضي ضد كايزرشيفس

الثلاثاء 16 فبراير

9:00م الأهلي ضد المريخ