شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة جديدة للدوريات الأوروبية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت تبعات جائحة كورونا تطارد الرياضة على وجه التحديد التي خسرت الكثير منذ ظهور الوباء، وذكرت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات عقود البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى في العام الجاري مع غياب المنافسة بين الشبكات التلفزيونية.

ويمثل ذلك ضربة جديدة للأندية المتأثرة بكورونا، التي أمضت ما يقرب من عام دون جماهير في المدرجات.

وينتظر أن تعلن رابطة الدوري الإيطالي عن صفقاتها للفترة الممتدة من 2021-2024 خلال الأسبوع المقبل.

ومن المستبعد أن تصل الإيرادات إلى الرقم المستهدف وهو 1.15 مليار يورو (1.39 مليار دولار) سنويا، وقد تقل بفارق بسيط عن العقد الحالي الذي يبلغ 973 مليون يورو سنويا.

وتقترب الدوريات الكبرى في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا من التفاوض حول عقود بث جديدة للسنوات الـ 3 المقبلة، لكن يتراجع التفاؤل بإمكانية أن تفي الحقوق المحلية، بالأموال الضرورية لإعطاء الأندية دفعة.

وأبرم الدوري الألماني صفقة البث التلفزيوني الجديدة العام الماضي بانخفاض بسيط عن العقد السابق.