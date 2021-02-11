شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من الزمالك بعد تصاعد أزمة «الملابس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة ملابس الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعد الانتقادات الشديدة التي طالت، إبراهيم عبدالله عضو المكتب التنفيذى بنادى الزمالك، الذي اتهمه البعض بالإصرار على التعاقد مع شركة دون مستوى وحجم فريق الزمالك.

وقامت اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة شؤون القلعة البيضاء، بإصدار بيان رسمى، للدفاع عن عضو المكتب، ضد الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية.

وقالت اللجنة المؤقتة في البيان: «أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي يتعرض لها إبراهيم عبدالله عضو المكتب التنفيذي بالنادي وتؤكد أن تلك الحملة المغرضة لا هدف لها سوى ضرب استقرار النادي لاسيما أن الحملة تفتقد الموضوعية والتقييم السليم».

وأضاف البيان: «إبراهيم عبدالله يؤدي دوره بكل الخبرة، والكفاءة متسلحا بإخلاص كبير للكيان الذي سبق أن مثله لاعبا متميزا في فريق اليد، كما أنه أسهم بدور ملموس من خلال عضويته في المكتب التنفيذي في حسم العديد من الملفات سواء فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم أو فيما يخص اللعبات الأخرى».