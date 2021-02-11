شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإنجليزية تحقق فى واقعة العنصرية ضد لاعب سوانزي سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي سوانزي سيتي الإنجليزي، أنه تواصل مع الشرطة بعدما تعرض يان داندا لاعب الوسط في الفريق والبالغ من العمر 22 عاماً إلى إساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريقه 1-3 أمام مانشستر سيتي، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى أنه يشعر بالفزع والحزن من الانتهاكات وحث شركات وسائل الإعلام على تجاوز هذا المستوى البغيض من السلوك الذي يواصل تلويث كرة القدم والمجتمع.

وذكر النادي في بيان: كنادي، نحن نفخر بأنفسنا لعملنا مع المجتمع ومشجعينا، بالإضافة لرابطة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، في جميع الحملات المناهضة للعنصرية والتمييز لأنه لا يوجد لها مكان له في المجتمع.

وذكر النادي أنه أبلغ شرطة ساوث ويلز بهذه الانتهاكات وأنه سيساعد في التحقيقات.

وأضاف النادي: يان يحظى بدعمنا الثابت في هذا الشأن حيث أننا والسلطات المسؤولة نسعى للقضاء على هذا السلوك الطائش.

وكتب اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على بيان النادي: كيف يمكن أن يستمر هذا في الحدوث في عام 2021؟ فخور بما أنا عليه وتمثيلي للآسيويين. يجب القيام بالمزيد، وقام بإضافة رمز غاضب و"#لا للعنصرية".

وكان ماركوس راشفورد ، مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، والذي حصل على رتبة عضو الإمبراطورية البريطانية لأعماله الخيرية في محاربة فقر الأطفال، من بين عدد من اللاعبين السود الذين كانوا هدفاً للإساءات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير الماضي.