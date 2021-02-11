شكرا لقرائتكم خبر عن صديق محمد صلاح المقرب يلمح لقرار «الملك المصري» بشأن مستقبله مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لمح ديان لوفرين، نجم ليفربول السابق وصديق محمد صلاح المقرب، إلى قرار «الملك المصري» بشأن استمراره في ليفربول من عدمه في ظل التقارير التي تشير إلى اقترابه من الرحيل.

وقال «لوفرين» في حوار نقله موقع «ليفربول إيكو»: «لازلت على اتصال بمحمد صلاح، نحن أصدقاء مقربين، ونتحدث معًا عن كل شئ»، مضيفًا: «مو ملتزم ليس فقط تجاه ليفربول ولكن أيضًا تجاه الجماهير وتجاه نفسه، هو أكبر ناقد لنفسه عندما لا يبلي حسنًا».

وأضاف: «أنا لست متفاجئ أنه يؤدي بسير بشكل جيد على الصعيد الشخصي، عندما تنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها فهو رائع في اللحظة الحالية».

وتابع مدافع الريدز السابق: «هناك حاجة لأن يكون هناك حب متبادل (بين صلاح وليفربول)، أرى الأن أنه موجود بينهما، لذا لما لا (يستمر صلاح في ليفربول)».

واختتم: «مو في أفضل سن في مسيرته بكرة القدم في عمر الـ 28، ربما يبدو أكبر من ذلك بقليل، ولكن هو في قمة مستواه، لذا لما لا يبقى لـ 4 أو 5 أو 6 سنوات أخرى».