شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: لا قلق بالأهلي بعد إصابة مولر بكورونا كونه صافح اللاعبين بمباراة البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مصدر داخل الأهلي على حالة القلق التي تنتاب البعض بعد تأكد إصابة توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني بفيروس كورونا، وابتعاده عن المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية، لاسيما وان نجم الفريق البافاري صافح العديد من نجوم الأهلي والتقط معهم الصور التذكارية.

قال المصدر أن حالة الفريق الأحمر مطمئنة ولا تدعو بالقلق، لاسيما وأن المسحة الطبية التي سبقت مباراة بالميراس اليوم، أثبتت خلو اللاعبين من الإصابات بفيروس كورونا وأن المسحة جاءت سلبية لكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، والجميع متاح للمشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بخلاف حسين الشحات ومحمود كهربا المستبعدان من قبل الفيفا.

أوضح المصدر أن كهربا هو من تبادل قميصه مع مولر بعد نهاية مباراة الفريقين، وهو مستبعد من المباراة بخلاف أن المسحة الاستثنائية التي خضع لها جاءت سلبية بعد مصافحته للجماهير عقب نهاية مباراة بطل أوروبا.

ويغيب مولر عن نهائي مونديال الأندية بعد ثبوت إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها قبل مباراة فريقه ضد تيجريس أونال المكسيكي في نهائي مونديال الأندية.