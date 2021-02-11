شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غزل المحلة وسيراميكا فى موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة خالد عيد، تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا المقرر لها الثانية والنصف عصر اليوم، على استاد غزل المحلة بافتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز .

جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي :- عمرو شعبان و فتحي مبروك و محمد فتح الله ومحمد عبد القادر و يحي خالد و بسام ماهر و أشرف سيد و أحمد نادري و عبده يحيي و و هشام عادل و محمود صلاح .

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي : عامر عامر و فابريس ، وعبدالله محمود و سيف تقي و رجب بكار و محمد توني و محمد إبراهيم و صالح جمعه وميدو جابر و شريف دابو و أحمد ياسر ريان.

ويستضيف غزل المحلة نظيره سيراميكا في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس في مواجهة، يدخلها الفلاحين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بـ الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 14 نقطة من 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11هدف وما زال لديه لقاء مؤجل.

خالد عيد يبحث عن استكمال الصحوة وهيثم شعبان يفتش عن الفوز الخامس

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستكمال الصحوة بعد الفوز على الزمالك ثم وادى دجلة بالجولة 12 وحصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة على التوالي لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة فيما يسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتحقيق فوزه الخامس في المسابقة.