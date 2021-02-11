شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إسراء السيد لاعبة اليد: حلمى أكون دكتورة علاج طبيعى ونجمى المفضل أحمد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "إسراء السيد" لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

هوايتى أكون دكتورة علاج طبيعى

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

باستا

من نجمك المفضل ؟

أحمد الأحمر

من مطربك المفضل ؟

تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى إيه ؟

دكتورة علاج طبيعى

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

أه ممكن أستخدم العنف

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

أمينة خليل

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال أكتر

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

يكون رياضى أفضل وياريت لاعب كرة يد علشان يفهمنى