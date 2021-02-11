شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 ينظم دورة مناطق لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006 بالتنسيق مع اتحاد الكرة تنظيم دورة مناطق خلال الفترة المقبلة من أجل اكتشاف المواهب واللاعبين المقرر انضمامهم للمنتخب استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أكد مؤمن سليمان أنه تم الاتفاق على إقامة الدورة على 6 مناطق من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لحضور جميع المباريات لمتابعة اللاعبين و إختيار الأفضل من بينهم.

قرر مؤمن سليمان المدير الفني لـمنتخب مصر 2006 ، إلغاء معسكر الفريق والذى كان مقررا له منتصف شهر فبراير الجاري ، بسبب إنتشار فيروس كورونا ، والتخوف على اللاعبين الصغار .

أكد مؤمن سليمان لـ " الخليج 365 " أنه فضل إلغاء معسكر منتخب 2006 على أن يتم البحث عن موعد آخر خلال الفترة المقبلة لتجمع اللاعبين والتعرف عليهم عن قرب ، وتركيز الجهاز الحالي على متابعة دوري 2006 لاختيار أفضل العناصر ، خاصة وأن هناك خطة لمتابعة جميع اللاعبين في مختلف محافظات مصر.

ويضم منتخب مصر 2006 كلاً من مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.