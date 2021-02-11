شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يعدل موعد تدريبه الرئيسي استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت بعثة فريق مولودية الجزائر بتعديل موعد تدريب الفريق الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك ليكون في السابعة والنصف بدلا من التاسعة مساء، علي ان يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق في السابعة مساء بدلا من الثامنة والنصف.

وطلب مسؤولو نادي مولودية الجزائر تغيير موعد المران من التاسعة مساءً إلى السابعة والنصف، بناء على رغبة المدير الفني، حيث تواصل رئيس البعثة مع التونسي خالد المكشر منسق المباراة لتغيير موعد التدريب.

من ناحية أخرى يخوض فريق الزمالك مباراة مولودية الجزائر غدا في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا مكتمل الصفوف بدون أي ايقافات، حيث كان هناك لاعبان فقط تعرضا لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الافريقي وهما مصطفي محمد وكاسونجو والثنائي غادرا النادي واصبحا خارج القائمة الافريقية.

واحترف مصطفي محمد في فريق جالطا سراي التركي لمدة موسم ونصف علي سبيل الإعارة، بينما استغني الزمالك عن الكونغولي كاسونجو في بداية الموسم الحالي ، لقيد حميد أحداد العائد من اعارة للرجاء المغربي الموسم الماضي.

ويخوض فريق الزمالك مرانه اليوم في الثالثة عصرا بملعب النادي في ميت عقبة وخاض الزمالك تدريبه أمس الأربعاء على ستاد القاهرة بناءًا على رغبة البرتغالى جايمىة باتشيكو المدير الفني.

ويفاضل باتشيكو المدير بين كل من يوسف أوباما ومروان حمدى للمشاركة في مركز المهاجم الصريح في مباراة مولودية الجزائر، ويرغب باتشيكو في الدفع بأوباما في مركز المهاجم الصريح لقلة خبرة مروان حمدى الأفريقية، علي ان يتكون الرباعي الهجومي للزمالك من زيزو وبن شرقي وشيكابالا واوباما، أما الرأي الأخر داخل الجهاز الفني هو مشاركة مروان حمدي مهاجم صريح وخلفه الثلاثي أوباما وبن شرقي وزيزو، لاسيما وإن باتشيكو استعاد عدد من اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.