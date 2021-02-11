شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إنبى فى كأس مصر قبل مواجهة نبروه الباحث عن أقوى المفاجأت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه إنبى نظيره نبروه أحد أندية القسم الثالث في الثانية والنصف ظهر الخميس على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق البترولى الذى يأمل في مواصلة رحلة الكأس للنهاية لحصد لقبه الثالث بعدما توج بطلا للكأس موسم 2004-2005 و2010-2011 ، في المقابل تخطى نبروه فريق مركز شباب سيدى غازى بثلاثية دون رد ليصعد لمواجهة إنبى.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ويسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لمواصلة قطار النتائج الجيدة هذا الموسم حيث يحتل الفريق البترولى المركز السادس بجدول الدوري برصيد 17 نقطة من 10 مباريات وشهد أخر ظهور له محلياً التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للدوري.

في المقابل يتسلح الجهاز الفني لنبروه بمفاجأت كأس مصر حيث يسعى للإطاحة بالفريق البترولى وتفجير أقوى مفاجأت البطولة لمواصلة رحلة الكأس في ظل المباريات القوية التي يقدمها الفريق بالفترة الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام نبروه مكونا من :"محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاي".