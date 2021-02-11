شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يقود تشكيل سيراميكا في مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة، المقرر لها عصر اليوم الخميس.

سيراميكا كليوباترا يحل ضيفا على غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: رجب بكار- سيف تقا- عبدالله محمود- فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني- محمد إبراهيم- صالح جمعة- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- شريف دابو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري، رجب عمران، ضياء قنديل، أحمد محسن، شادي حسين، محمد مسعد، أحمد غنيم، عاشور الأدهم، وليد عبدالمنعم.