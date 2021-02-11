شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب الشحات وكهربا ومعلول.. كيف يلعب الاهلي أمام بالميراس لتحقيق حلم البرونزية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غيابات هامة يعاني الاهلي منها قبل مباراته الهامة الليلة أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية لتحديد صاحب المركز الثالث، وسيعي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر لإيجاد بدائل لكل من حسين الشحات وكهربا وعلي معلول، للحفاظ على توازنه الهجومي والدفاعي خاصة وان الثلاثي من أعمدة الفريق.

موسيماني والذي يفضل في بعض الأوقات طريقة 4-3-3 قبل أن يتراجع عنها ويعود إلى طريقة 4-2-3-1، قد يعود إلى طريقته المفضل وذلك بالدفاع باكرم توفيق في وسط الملعب لتقديم المساندة الدفاعية للظهير الأيمن محمد هاني بينما سيعوض ياسر إبراهيم الغائب علي معلول على أن يتحول أيمن أشرف لظهير أيسر.

وفي خط الهجوم من المرجح أن يلعب محمد مجدي قفشة وبواليا وطاهر محمد طاهر ، وثنائي تحت رأس الحربة والتر بواليا، وهي الطريقة الأقرب لتفكير موسيماني من خلال متابعة المباريات الماضية، إلا انها وفي الوقت ذاته قد لا تكون مناسبة للأهلي أمام بالميراس.

وبعيدًا عن الشكل الذي قد يلعب به موسيماني وفقًا للمعطيات فإن الانسب للأهلي في مباراة حاسمة امام بالميراس وعلى برونزية العالمة هو زيادة الضغط الهجومي واللعب برأسي حربه يملكان حرية الحركة، والاعتماد على طريقة لعب 4-3-1-2 وذلك بوجود الشناوي في مركز حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع أيمن – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني، وفي وسط الملعب يلعب حمدي فتحي والسولية – أكرم توفيق – أمامهم صانع ألعاب محمد مجدي قفشة ورأسي حربة محمد شريف ووالتر بواليا، خاصة وأن الأهلي لن يكون لديه جناح باستثناء طاهر محمد طاهر فقط فالأفضل الاعتماد على عمق الملعب وتحركات المهاجمين واستغلال المساحات بين خط وسط وخط دفاع بالميراس.

ولم يظهر بالميراس بالشكل المطلوب في نصف نهائي مونديال الاندية امام تيجراس المكسيكي كما ان الفريق يعاني من مشاكل كبيرة في تشكيلته رغم فوزه بالكوبا ووصوله لكأس العالم للاندية ويحتل المركز السابع في الدوري البرازيلي برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن إنترناسيونال متصدر الترتيب، بعد الفوز في 14 مباراة مقابل التعادل 11 مرة والخسارة في 8 مواجهات.

ومن المرجح أن يعتمد المدير الفني البرازيلي أبيل فيريرا على نفس تشكيل الفريق في مباراة تيجرس : ويفيرتون، ماركوس روتشا، جوستافو جوميز، لوان، ماتياس فينيا، دانيلو، جابرييل مينينو، زي رافائيل، رفائيل فييجا، روني، لويز أدريانو.