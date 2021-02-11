شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز اللاعبين بخبر سعيد قبل مواجهة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعدت إدارة النادى الأهلى، لاعبى الفريق بصرف مكافأة المشاركة في مونديال الأندية عقب عودة الفريق من قطر، وقبل مواجهة المريخ السودانى في دور الـ 32 لدورى أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بهدف تشجيع اللاعبين على تحقيق الانتصارات خلال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي، وحرصت الإدارة على إبلاغ اللاعبين بموعد صرف المكافآت قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام بالميراس البرازيلى المقررر مساء اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لتشجيع اللاعبين على تحقيق البرونزية وإنهاء المشوار بالمونديال بشكل جيد بعد نجاح الفريق في الفوز على الدحيل القطرى والخسارة من بايرين ميونخ الألمانى في نصف نهائى المونديال.