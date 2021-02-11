شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يقترب من تحقيق رقم جديد بديربي السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات أحمد حجازى، لاعب اتحاد جدة السعودى، على بعد خطوة من معادلة رقم عماد متعب، لاعب الفريق السعودى السابق كثالث لاعب في قائمة أكثر لاعب مصري مشاركة في ديربى جدة، وينتظر أن يحقق حجازى الرقم خلال مشاركتة اليوم مع فريقه في الديربى أمام الأهلى.

وافتتح حجازي مشواره الاحترافي مع الاتحاد في الدوري، بملاقاة الأهلي في الدور الأول 31 أكتوبر الماضي، فيما حظي متعب بفرصة اللعب في الديربي مرتين خلال موسم 2008ـ2009.

وإلى جانب حجازي ومتعب، عرف ديربي السعودية، مشاركة 5 لاعبين مصريين آخرين، هم محمد عبدالشافي ومؤمن زكريا وعبدالله السعيد، مع الأهلي، وحسني عبدربه ومحمود عبدالمنعم «كهربا» برفقة الاتحاد.

ويعتلي عبدالشافي صدارة أكثر المصريين خوضًا لديربي جدة في دوري المحترفين، برصيد 6 مشاركات، ويليه كهربا، الذي استعان به الاتحاد في 3 ديربيات، ثم متعب صاحب الحضورين.

وبالتساوي، مؤمن زكريا والسعيد وعبدربه إضافة إلى حجازي، أجواء ديربي الدوري مرة واحدة.

وعلى صعيد الأهداف، سجّل المصريون مرتين في ديربي جدة في بطولة الدوري، بواقع هدف لمتعب وآخر للسعيد.