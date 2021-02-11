شكرا لقرائتكم خبر عن «من أول لمسة».. 5 نجوم من «الميركاتو الشتوي» نجحوا في فرض أنفسهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح بعض اللاعبين في تقديم أوراق اعتمادهم مع أنديتهم الجديدة التي انتقلوا لها خلال الميركاتو الشتوي الماضي، على الرغم من أن جميعهم لم يشاركوا في أي فترة إعداد مع فرقهم إلا أنهم سرعان ما انسجموا مع باقي زملائهم.

وشهد الميركاتو الشتوي المنقضي تعاقد ١٥ ناديا مع ٥٨ لاعبا، بينما لم تدعم ثلاثة أندية صفوفها وهى وادي دجلة والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.

ونجح بعض اللاعبين في فرض أنفسهم مع أنديتهم الجديدة، بعد انتقالهم لها خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وتستعرض لكم «المصري اليوم» في السطور التالية 5 لاعبين فرضوا أنفسهم من ميركاتو الشتاء:

سيف الدين الجزيري

نجح المهاجم الدولي التونسي الذي انضم لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي المقاولون، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع، في إثبات أنه صفقة رابحة للقلعة البيضاء، وأنه قادر على تعويض رحيل مصطفى محمد، الذي انتقل لصفوف جالاتا سراي التركي، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

واستطاع سيف الجزيري أن يقود الفريق الأبيض، للفوز على الاتحاد السكندري، في أول مباراة يشارك بها مع الفريق، بعدما تسبب في ضربة جزاء، واشترك في صناعة الهدف الثاني، الذي أحرزه يوسف أوباما، ليعطي له جمهور الزمالك لقب رجل المباراة.

مصطفى فتحي

أثبت الجناح الأيمن لنادي الزمالك، الذي انتقل لصفوف سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، أنه أحد أبرز الصفقات الناجحة في الميركاتو الشتوي، بعد الأداء الذي قدمه مع الفريق السكندري، وقيادته للفوز في أكثر من مباراة.

ولعب مصطفى فتحي، مع سموحة 4 مباريات أحرز خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

دييجو رولان

استطاع المهاجم الأوروجوياني أن يثبت أنه صفقة رابحة لنادي بيراميدز، بعدما انضم له في يناير الماضي قادمًا من فريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، حيث نجح اللاعب في إحراز هدفين في مباراتين.

أحمد ياسر ريان

نجح أحمد ياسر ريان، في تقديم أوراق اعتماه مع فريق سيراميكا كليوباترا، بعد انتقاله له قادمًا من النادي الأهلي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، حيث يعتمد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، عليه بشكل أساسي في خط الهجوم.

واشترك المهاجم صاحب الـ 23 عامًا مع سيراميكا كليوباترا في 6 مباريات، أحرز خلالها 3 أهداف.

أسامة جلال

نجح أسامة جلال، المنضم لصفوف بيراميدز في يناير الماضي قادمًا من فريق إنبي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، في حل الأزمة الدفاعية التي يُعاني منها الفريق السماوي، حيث ظهر بمستوى مميز للغاية في مباراة طلائع الجيش، وكان له دور كبير في تحقيق فريقه الفوز بهدف نظيف، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة.