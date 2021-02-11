شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن مشاركتها في بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الآيروبيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى اتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، موافقة نظيره الروسي، على المشاركة في منافسات بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الآيروبيك، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 10 أبريل المقبل، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الروسي في البطولة ببعثة تضم 70 لاعبا ولاعبة، وهو ما يعكس مدى أهمية البطولة بالنسبة للمنتخبات الدولية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 15 دولة، بإجمالي ما يقرب من 400 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب، أمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن المجلس بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي فور اعتمادها من الاتحاد الدولي للعبة، وتعد فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوى للاعبي منتخباتنا الوطنية.

وتابع: «البطولة ستشهد طفرة في عدد المشاركين، حيث إن البطولة الأولى شارك بها ١٨٠ لاعبا ولاعبة من 8 دول».

جدير بالذكر أن بطولة الفراعنة الأولى أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر ٢٠١٩ وحضر حفل افتتاحها المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وكرستينا ماريا، ممثل الاتحاد الدولي، رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.

على صعيد آخر، يواصل مسؤولي الاتحاد العمل، استعدادًا لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، خلال الفترة من 3 وحتى 6 يونيو المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.