شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبالميراس أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة في قطر.

ويخوض بالميراس المباراة بعد هزيمته من تيجريس المكسيكي.

ومن المتوقع أن يبدأ بالميراس مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا.

خط الدفاع: ماتياس فينا، جوستافو جوميز، لوان فييرا، ماركوس روشا.

الوسط: دانيلو لويز دا سيلفا، رونييليتون دا سيلفا باربوزا، زي رافاييل، رافائيل فيجا، جابرييل مينينو.

الهجوم: لويس أدريانو.