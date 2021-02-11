شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد إلى الإمارات لتوقيع عقود ملابس بيراميدز الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل توقيع عقود الملابس الجديدة لفرق النادي المختلفة والتي سترتديها خلال الموسم المقبل.

وتلقى نادي بيراميدز مجموعة كبيرة من عروض الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الملابس الرياضية، للحصول على حقوق ملابس فرق بيراميدز في الموسم المقبل، وفاضلت الإدارة التنفيذية بين تلك العروض مؤخرا وقررت اختيار أفضلها.

واقتربت الإدارة التنفيذية للنادي من الاستقرار على اختيار إحدى الشركات الألمانية العالمية وصاحبة علامة تجارية عملاقة في مجال الملابس الرياضية، لتكون راعيا لملابس فريق نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة، في ظل تقديمها لتصميمات مميزة خاصة بالنادي تطرح لأول مرة في الأسواق العالمية، وسيقوم الرئيس التنفيذي المهندس ممدوح عيد بتوقيع العقود مع الشركة في الإمارات خلال الايام المقبلة بعد الاستقرار عليها.