شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلب مدرب جالاتا سراي من مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى فاتح تريم، المدير الفني لجالاتا سراي، على الدولى مصطفى محمد، رغم الخسارة أمام ألانيا سبور بنتيجة «2-3» في ربع نهائي كأس تركيا.

وقال «تريم»: عبر موقع ناديه عقب اللقاء: «مصطفى واصل التسجيل، ننتظر منه المزيد، بمقدوره هز الشباك بغزارة لصالح جالاتا سراي».

وأضاف: «مصطفى مهاجم صغير السن وأمامه الكثير للتعلم هنا في تركيا، ننتظر منه المزيد من الأهداف في الفترة المقبلة».

وتابع: «رغم الخسارة إلا أن تألق الصفقات الجديدة، وعلى رأسها مصطفى محمد، يجعلنا نشعر بالثقة في اختياراتنا. وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي في شهر يناير الماضي، قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف».