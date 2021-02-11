شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2001 يتصدر المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ في التربع على صدارة ترتيب جدول المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، بعد مرور ٥ جولات، وذلك بفضل فوزه أمس الأربعاء، على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أهلي ٢٠٠١ رفع رصيده إلى ١٢ نقطة من الفوز في ٤ مباريات، والهزيمة مرة واحدة، حيث خسر أمام سيراميكا كليوباترا ١- ٢، قبل أن يفوز على بيراميدز بنفس النتيجة، وعلى الاتحاد السكندري ٢- صفر، وعلى الإسماعيلي ١- صفر، وعلى إنبي ٣- ٢، مسجلاً ٩ أهداف مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني، برصيد ١٠ نقاط، بعدما تعادل مع بيراميدز ١- ١، ولكنه لعب مباراة أقل، ويحتل الجونة المركز الثالث برصيد ٩ نقاط، وخلفه إنبي برصيد ٧ نقاط في المركز الرابع، ثم المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد ٦ نقاط.

وتحتل فرق طلائع الجيش والاتحاد السكندري وبيراميدز والإسماعيلي المراكز من السادس وحتى التاسع على الترتيب.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع فريق طلائع الجيش ضمن الجولة السادسة.