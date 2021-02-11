شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول لبايرن ميونخ: محمد صلاح ليس للبيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن نادى ليفربول الإنجليزى، وجه صدمة قوية لنادى بايرن ميونخ الألمانى برفض انتقال نجم المنتخب الوطنى والريدز محمد صلاح لصفوف الفريق البافارى، عقب اعتراف كارل هاينز رومينيجه، رئيس النادى الألمانى، باهتمامه بصلاح وتأكيده أن التعاقد معه سيكون شرفا عظيمًا لأبطال العالم.

وقالت الصحيفة إن «إدارة ليفربول أبلغت بايرن ميونخ بأن محمد صلاح ليس للبيع، وأن تعاقده في آنفيلد ينتهى في 2023، بعد أن أبدى رئيس النادى البافارى اهتمامه بضم محمد صلاح».

كان كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، أبدى اهتمام بايرن ميونخ بضم محمد صلاح من ليفربول، عندما تحدث «رومينيجه» عن صلاح الذي سماه «ليونيل ميسي أفريقيا».