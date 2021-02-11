شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات أفريقيا تمنع «البدري» من مد فترة معسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت مباريات البطولات الأفريقية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في منع المنتخب الأول بقيادة حسام البدري من مد فترة معسكر شهر مارس وانطلاق المعسكر قبل موعد الأجندة الرسمي والذى ينطلق في 22 من شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام كينيا وجزر القمر للجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويرتبط الأهلي بمباراة خارج مصر أحد يومي 16 أو 17 مارس أمام فيتا كلوب بطل الكونغو، بينما يستضيف الزمالك فريق الترجي التونسي في نفس الفترة بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ونفس الأمر لبيراميدز الذي يرتبط بمباراة في الكونفدرالية.

في سياق مختلف، يحصل لاعبى منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على 3 تطعيمات قبل مواجهة كينيا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكشف مصدر في المنتخب أن اللاعبين سيحصلون على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.