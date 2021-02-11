شكرا لقرائتكم خبر عن «بنزيمة» متردد بشأن الاستمرار في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، يعيد التفكير في استمراره مع النادي الملكي بعد نهاية عقده.

«بنزيمة»، الذي يلعب للملكى ريال مدريد منذ 2009، لديه عقد مع ريال مدريد حتى 2022، وحتى الآن لم يتم مناقشته حول تمديد تعاقده.

وبحسب الصحيفة، فإن صاحب 33 عامًا يفكر كثيرًا في مستقبله قبل أن يتخذ قرار التجديد لناديه ريال مدريد من عدمه.