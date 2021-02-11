شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفاضل بين أوباما ومروان حمدي لقيادة هجوم الزمالك أمام المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، بين كل من يوسف أوباما ومروان حمدى، للمشاركة في مركز المهاجم الصريح في مباراة مولودية الجزائر المقرر لها غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب باتشيكو في الدفع بأوباما في مركز المهاجم الصريح لقلة خبرة مروان حمدى الأفريقية، على أن يتكون الرباعي الهجومي للزمالك من زيزو وبن شرقي وشيكابالا وأوباما، أما الرأي الآخر داخل الجهاز الفني هو مشاركة مروان حمدي مهاجم صريح وخلفه الثلاثي أوباما وبن شرقي وزيزو.