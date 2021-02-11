شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2003 يسعى للفوز على المقاولون في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الخميس، مع المقاولون العرب، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز؛ من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب، خاصة بعدما حقق انتصارا وحيدا من ٣ مباريات، كما أنه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الزمالك في الجولة الخامسة.

ويمتلك أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٥ نقاط، من التعادل في الجولة الأولى مع وادي دجلة ١- ١، والفوز على سموحة ٢- ١، والتعادل مع بيراميدز سلبياً، مسجلاً ٣ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وخالد عثمان مدربا لحراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيبا، وشريف خليل إداريا، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبدالحميد حسين مدلكا.