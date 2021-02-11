شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا: الأهلي يسعى لتكرار إنجاز 2006 أمام بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الخاص ببطولة كأس العالم للأندية على مباراة الأهلى ضد بالميراس البرازيلى، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس على برونزية بطولة كأس العالم للأندية.

وقال «فيفا» :«سيحاول الجريحين الصعود على منصة التتويج، خصوصاً بالميراس الذي كان يضع كهدف الوصول إلى المباراة النهائية، وسيسعى على الأقل الخروج بالميدالية البرونزية في أول مشاركة في البطولة».

وتابع: «من جهته سيُحاول الأهلي المصري معادلة إنجازه سنة 2006، لما احتل المركز الثالث في كأس العالم للأندية في اليابان، بعدما توّج بدوري أبطال أفريقيا 2006 مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، حيث خسر نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي، وفاز في مباراة تحديد المركز الثالث أمام كلوب أمريكا المكسيكي».