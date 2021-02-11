شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح إقامة قمة الأهلى والزمالك المؤجلة فى شهر مارس وينتظر موافقة الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى في شهر مارس المقبل وتحديدا في النصف الأول من الشهر ذاته، وأرسلت اللجنة تصورًا إلى الجهات الأمنية بموعد مباراة القمة المؤجلة وتنتظر اللجنة موقف الأمن من إقامة المباراة في هذا التوقيت على أن يحدد الأمن الموعد النهائي.

كما أرسلت اللجنة تصورًا لمواعيد الدورى العام حتى الأسبوع الـ34 من عمر الدورى، وتنتظر اللجنة موافقة الأمن لإخطار الأندية، ويتضمن التصور انتهاء الدورى يوم 30 سبتمبر المقبل.

واستقرت اللجنة التي تدير الجبلاية، بنسبة كبيرة على إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش داخل مصر، على أن تقام المباراة عقب نهاية الموسم الجاري، أي بعد 30 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته اللجنة لانتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم.