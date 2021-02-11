شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. معسكر مغلق لسموحة قبل مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة اليوم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدورى، والتى يستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويسعى سموحة لحصد نقاط المباراة الثلاث كعادة الفريق للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى،ويحتل سموحة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

وكان الفريق قد تلقى اخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسلبية مسحة كورونا التي أجريت أول أمس باستنئاء عرفة السيد الوافد الجديد والذى مازال يعانى من اصابة الفيروس حتى الآن.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم قبل اسلفر إلى القاهرة للدخول في مسعكر مغلق الليلة، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة لمنع تعرض اللاعبين للأرهاق خاصة في ظل ضغط المباريات.

وسيعلن أحمد سامى عقب انتهاء التدريب الختامى قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم اللقاء والتى ستكون 20 لاعباً فقط لأسباب فنية. ويضع أحمد سامى المدير الفنى للموج الأرزق الرتوش النهائية على الخطة التي سيواجه بها فريق الطلائع غدا الجمعة، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم والذي يشمل بعض الجمل التكتيكية التي ينوي سامى الاعتماد عليها في اللقاء.