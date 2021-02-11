شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بالميراس السابق: الأهلي يستحق الاحترام بعد أدائه فى المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أوداير باترياركا لاعب بالميراس البرازيلي السابق، على أن فريق الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، والتى انتهت بفوز العملاق الأوروبي بهدفين نظيفين.

وعن مباراة بالميراس مع الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قال أوداير في تصريحات عبر برنامج «بى أون تايم»: «لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم للأندية بجب أن يكون هناك أقصى درجة من الاحترام للفريق المنافس».

وأضاف: «فريق الأهلي يستحق الاحترام بعد أدائه أمام بايرن ميونخ والنتيجة كانت عادلة في ذلك اللقاء، وأعجبتني المجموعة التي خاضت المباراة من الأهلي».