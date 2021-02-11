شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة نيمار في موقعة برشلونة بدوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى دور 32 في كأس فرنسا لكرة القدم بانتصاره الصعب 1-0 على مضيفه كاين المنتمي للدرجة الثانية، لكن المهاجم نيمار تعرض لما يبدو أنه إصابة في الفخذ قبل ستة أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، فيما لم تتضح بعد مدة غيابه عن الملاعب.

وأحرز مويزي كين الهدف الوحيد في بداية الشوط الثاني قبل خروج نيمار مصاباً عند مرور ساعة من اللعب، ليزيد من احتمالات غيابه عن مواجهة برشلونة في كامب نو.

ومع جلوس كيليان مبابي وماركينيوس على مقاعد البدلاء عانى باريس سان جيرمان أمام كاين المنظم.

ووجد نيمار نفسه معزولاً وفشل بطل فرنسا في صناعة أي فرصة في شوط أول ممل.

لكن الحياة دبت في الفريق الضيف وهز كين الشباك من مدى قريب بعد تمريرة نيمار من هجمة مرتدة بعد أربع دقائق من الاستراحة.

وسقط نيمار بعد تدخل من ستيف ياجو في الدقيقة 56، وأمسك بفخذه الأيسر قبل أن يخرج ويشارك مبابي بدلاً منه.

وكان قد تأكد غياب أنخيل دي ماريا عن باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة.

ووضع أولمبيك مرسيليا حداً لصيامه عن الانتصارات في سبع مباريات بتغلبه 2-0 على أوكسير المنتمي للدرجة الثانية، فيما انتصر ليل متصدر الدوري 1-0 في ملعب ديجون.