شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تحدي الطين في الفجيرة و دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقرر تأجيل بطولتي تحدي الطين المقامتين برعاية «جيب»، أبرز فعاليات القوة الجسدية وقدرة التحمل والتصميم في المنطقة، فتم تأجيل انطلاق فعالية الفجيرة التي كانت مقررة يوم الجمعة 26 فبراير الجاري إلى يوم الجمعة 9 إبريل المقبل، كما تقرر تأجيل الفعالية المقرر انطلاقها في دبي يوم الجمعة 9 إبريل المقبل إلى وقت لاحق من العام الجاري وتأتي هذه الخطوة مواكبة للإجراءات الصحية التي أعلنتها السلطات المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة أخرى، يبقى موعد انطلاق فعالية تحدي الطين في رأس الخيمة دون أي تغيير على يوم الجمعة 19 مارس المقبل.

وقال نك كارترايت من شركة سابكو الرياضية المنظمة للفعالية: «نعتذر عن أي إزعاج سببه هذا القرار لحاملي التذاكر، غير أننا نُشدد على أن صحة وسلامة المشاركين في الفعالية تأتي على رأس أولوياتنا. ونعدكم بأن فعاليات تحدي الطين التي اضطررنا إلى تأجيلها ستعود بنسخ أقوى وأفضل مما كانت عليه».

كما نحيطكم علماً بأن كافة التذاكر المخصصة لفعالية الفجيرة ستكون سارية لاستخدامها في الموعد الجديد، بينما سيسترد أولئك الراغبين في إعادة تذاكرهم كامل ثمنها بمجرد التواصل معنا عبر: [email protected]، في موعد أقصاه 28 فبراير 2021.

وأما من قاموا بشراء التذاكر الخاصة بتحدي الطين في دبي، نرحب بهم لحضور الفعاليات في الفجيرة أو رأس الخيمة مجاناً، مع إمكانية الحفاظ على تذاكرهم لفعالية دبي، التي ستنطلق وفقاً للتعديلات الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري.