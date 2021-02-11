شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يهزم نفط البصرة بضربة جزاء خاطئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قفز الشرطة إلى المركز الثاني في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مضيفه نفط البصرة بهدف واحد جاء من ركلة جزاء غير صحيحة مطلقاً احتسبها الحكم الدولي مهند قاسم بشكل غريب جداً في الدقيقة 56، وسجل على إثرها أمجد عطوان هدف المباراة الوحيد في ختام الجولة الثامنة عشرة.

وتعرض الحكم مهند قاسم إلى انتقادات كبيرة جداً من قبل الشارع الرياضي العراقي، الذي لم يجد أي مبرر لاحتسابه ركلة الجزاء بعد أن ارتطمت الكرة بجسم أحد لاعبي نفط البصرة أمام عين الحكم، الذي يعد الوحيد الذي شاهدها وهي ترتطم بيد اللاعب.

وانتقد مدرب نفط البصرة عماد عودة الحكم مهند قاسم، متهماً إياه بسرقة جهود فريقه ومنحها لصالح الشرطة.

وكان النفط قد تغلب على ضيفه الكهرباء بهدف دون مقابل سجله اللاعب وليد كريم في الدقيقة 26.