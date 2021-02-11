شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رادان من تدريب أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدّم الكرواتي رادان، استقالته من تدريب فريق أربيل العراقي بعد تراجع نتائج الفريق بشكل غريب جداً خلال الجولات الاخيرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر مصدر في ادارة أربيل أنه تمت الموافقة على الاستقالة وبدأت عملية البحث عن مدرب جديد يتولى المهمة، وأوضح، أن المدرب الشاب لؤي صلاح، الذي نجح بصورة لافتة جداً خلال عمله مدرباً مساعداً لمدرب نفط الوسط السابق جمال علي، سيكون هو المرشح لخلافة رادان.

يذكر أن أربيل يحتل الآن المركز 15 برصيد 19 نقطة بعد أن كان في الجولات السابقة يقف في منتصف الترتيب.

