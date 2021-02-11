12 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة بكأس العالم للأندية



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت 12 قناة نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تبدأ في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية في اليوم الختامي للبطولة.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إنها ستبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة) ولكن بدون ستوديو تحليلي بتعليق علي محمد علي.

القناة الثانية والثالثة التي تنقل المباراة ضمن مجموعة القنوات القطرية الناقل الحصري للبطولة والتي تبثها عبر قناتي بي إن اتش دي 1 ، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية.

القناة الصربية "RTS 2" أعلنت نقل المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات.

قناة أوروبية أخرى وهي BHT 1 البوسنية أعلنت نقل المباراة عبر ترددها على قمر يوتلسات W2 .

TVP Sport HD id البولندية هي القناة الأوروبية الثالثة التي أعلنت نقل المباراة عبر ترددها على قمر Hot Bird 1-6.

وأعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل المباراة عبر قناني الكأس 1 HD المفتوحة والكأس 6HD بتعليق أحمد الطيب.

وحصلت القناة الألمانية DAZN 1 Bar Deutsch HD على حقوق بث المباراة عبر ترددها على قمر استرا 1KR .

قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية أيضاً أعلنت نقل المباراة عبر قمر إنتل سات.

وعبر قمر إنتل سات أيضاَ أعلنت BNT 3 HD bulgaria البلغارية نقل المباراة على ترددها المفتوح.

أما القناة الأخيرة فهيbeIN Sports Connect وتبث عبر الأنترنت وتتبع مجموعة "بي إن سبورتس" أيضاً.