«التوقيت.. القنوات الناقلة».. الأهلي يبحث عن ميدالية ثالثة للكرة المصرية.. وشوبير يكشف تشكيل المارد الأحمر أمام بالميراس البرازيلى

الشارقة - اميمة ياسر - يعيش النادي الأهلي حلم الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عندما يصطدم بفريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأهلي خسر في نصف النهائي بثنائية نظيفة أمام العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بينما سقط بالميراس في واحدة من مفاجآت البطولة بهدف نظيف أمام فريق تيجريس أونال المكسيسكي.

تتويج ثالث

في تاريخ كرة القدم المصرية هناك تتويجان فقط بميداليات في بطولات رسمية يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخرها مسجل باسم النادي الأهلي في مونديال 2006 في اليابان عندما حقق رجال المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الميدالية البرونزية بعد التغلب على كلوب أمريكا المكسيكي بطل أمريكا الجنوبية في لقاء المركز الثالث. حسبما نشر موقع "مصراوي".

التتويج الأول كان من نصيب منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عاماً الذي أقيم في الأرجنتين عام 2001، وتوج وقتها رجال المدرب شوقي غريب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية أيضاً.

وتأمل كتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في جلب الميدالية الرسمية الثالثة في تاريخ مصر ببطولات "فيفا" رغم صعوبة المهمة بمواجهة العملاق اللاتيني الشهير بالميراس.

صعوبات

الأهلي واجه عدة صعوبات قبل مواجهة بالميراس، أهمها مواجهة بايرن ميونيخ التي أرهقت بطل إفريقيا ومصر بدنيا وذهنياً قبل 3 أيام فقط من مواجهة بالميراس.

كما تعرض الأهلي لصدمة أخرى بإعلان "فيفا" إيقاف الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا عن خوض مباراة بالميراس بسبب خرقهما الاجراءات الاحترازية والتوجه إلى المدرجات عقب مواجهة بايرن ميونيخ لمصافحة أسطورة الفريق ونجمه السابق محمد أبو تريكة.

وفي الوقت نفسه قد يشعر فريق الأهلي ببعض الإرهاق بسبب ضغط المباريات الذي سبق مونديال الأندية، والفترة القصيرة بين مواجهتي بايرن ميونيخ الألماني وبالميراس البرازيلي، لكن هو الأمر الذي عمل موسيماني على تفاديه في الأيام القليلة الماضية.

بطاقة المباراة

الحدث: مباراة الميدالية البرونزية بمونديال الأندية

التاريخ: 11 فبراير 2021

التوقيت: 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1 المفتوحة، الكأس الأولى المفتوحة

التشكيل المتوقع

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع للنادى الأهلى فى مباراته اليوم مع بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" مباراة الأهلى اليوم صعبة للغاية، المارد الأحمر سوف يواجه فريق تقيل بلغة الكورة، الناس لسه مركزة مع بايرن ميونخ والمباراة اللى انتهت".

ويضيف شوبير: "اللى بيقول مباراة سهلة غلطان، ده فريق برازيلى وفيه نجوم كبار وحرفنة ومهارة هنشوف النهارده قدراتهم ومحدش يتخيل أن الفوز هيتحقق بسهولة لازم لاعيبة الأهلى تركز". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكمل شوبير "التشكيل المتوقع للأهلى اليوم سيكون محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومجدى أفشة ووالتر بواليا".

لن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.