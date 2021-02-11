شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أخطاء الحكام نعتبرها مؤامرة كونية في الزمالك ورمضان فقد 60% من مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تراجع مستوى فريق بيراميدز في الموسم الجاري رغم ضمه لعدد من النجوم، يرجع إلى سوء إدارة الفريق، وقال صديق في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": ليس معنى أن تضم أفضل العناصر في فريق واحد، أن هذا الفريق سيكون الأفضل، بيراميدز يعاني من عدم الاستقرار الفني، لأن ملاك بيراميدز يديرون النادي بعقلية الخليج 3 أو 4 مباريات ويتم تغيير المدرب، يجب أن تبحث عن مدرب يخدم النجوم الكبيرة في الفريق.

أضاف: أيضاً التواجد في أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك يمنح هؤلاء النجوم قوة كبيرة جداً، واللاعب دائماً يتأثر نفسياً، وهذه الضغوط تؤثر على رمضان صبحي بنسبة 50 أو 60%، لم أشعر بهذه الضغوط عند انتقالي إلى الأهلي ، ورمضان من أفضل لاعبي مصر، ولكن هناك عوامل تساعد على النجاح تجدها في الأهلي ولن تجدها في بيراميدز.

وعن الأخطاء التحكيمية التى كان يتعرض لها خلال تواجده في الأهلي أو الزمالك قال صديق: في الزمالك كنا دائماً نتحدث عن المؤامرة الكونية، وفي الأهلي كان هناك بعض الأخطاء التحكيمية، واللاعب لآن أصبح يتعامل مع الكرة على أنها مستقبل مادي أكثر من أي شئ أخر.

ويرى محمد صديق نجم النادي الأهلي السابق، أن عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء المعار إلى الاتحاد السكندري، هو أفضل لاعب في مصر ويذكره بمحمد بركات نجم القلعة الحمراء الأسبق، وقال : عمار حمدي أحسن لاعب في مصر، يقدم مستوى مع الاتحاد ومن قبل مع الفرق التى شارك معها هو أفضل لاعب وهو بركات الثاني، ولديه قوة وسرعة تجعله أقوى وأسرع وأقوى.

أضاف: ضع عمار حمدي في فريق بطولات يلعب في أفريقيا، وشاهد هذ اللاعب، هو بالفعل لديه مهارات وإمكانيات وذكاء، ولكن لديه أزمات لن تحل إلا بتواجده مع لاعبين لديهم خبرات وفي بطولات كبيرة.

واصل: أيمن أشرف والونش هما أفضل مدافعين في الدوري المصري لروحهم القتالية واعتمادهم على العقل في اللعب، وكذلك بناء الهجمات، عبد الله بكري سيكون إضافة للزمالك في حالة ضمه، وبدر بانون يقدم مستوى مميز.

زاد: الزمالك بقاله 7 سنوات لا يحصل على بطولة الدوري لذلك يجب أن يكون لديه حافز كبير للفوز بالبطولة، ومحمد عبد الغني والونش هما ثنائي أفضل في الدفاع، وهذا بسبب استبعاد محمود علاء لفترة طويلة.

استكمل: أي لاعب يمكنه العودة بسرعة إلا في الدفاع هذا يحتاج إلى وقت، وأتمنى أن يعود محمود علاء لمستواه السابق ويدخل مع الثنائي الونس وعبد الغني، وأرى أن عبد الغني مدافع جيد وصغير في السن.

واصل: من وجهة نظري تواجد حارسين جيدين وحارس صغير في السن أفضل من تواجد 3 حراس دوليين مثل ما يحدث في الزمالك، لأن هذا يفجر أزمات في أوضة اللبس، وأرى أن الوضع في الأهلي أفضل، وكابتن الفريق ومدير الكرة يجب أن يتدخلا في أزمة جنش وأبو جبل.

أردف: كلنا وقفنا بجانب مصطفى محمد وأنا أحبه كثيراً لأنه أثبت ذاته في أندية صغيرة بعد رحيله عن الزمالك، وكان لديه إصرار للعودة لكي يكون مهاجم مصر الأول، وهذا ما حدث معه بالفعل.

أكمل: أعتقد أن اللعب بمروان حمدي في لقاء المولودية سيكون أفضل لخبرته بهذا المكان، ومن رأي أن الكرة لا تقف على أحد والزمالك هو من أضاف لساسي وازاد من شعبيته، وقبل انضمامه للزمالك لم يكن يعرفه سوى القليل من الجماهير، وهذه سنة الحياة وأتمنى له التوفيق والزمالك نادي كبير وأكيد مائة بالمائة سيأتي لاعب مثل ساسي.