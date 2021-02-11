شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سفر بيراميدز إلى كوت ديفوار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل سفر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية الأفريقية لمدة 24 ساعة، بسبب ظروف الطيران.

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد المقبل في إطار ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 من نفس الشهر بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتقرر تأجيل السفر لمدة 24 ساعة ليصبح ظهر الجمعة بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة، على أن يخوض الفريق مرانا وحيدا بملعب المباراة يوم السبت استعدادا للقاء المحدد له الأحد.

وقرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن يخوض الفريق مرانا أخيرا اليوم بملعب النادي بالدفاع الجوي بعد تأجيل السفر.