شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي ضد بالميراس.. بواليا في الهجوم وتواجد متوقع لصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يلعب به في مباراة بالميراس البرازيلي التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

واستقر موسيماني على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، حيث يشارك ياسر إبراهيم بدلا من علي معلول الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يشارك حمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأمامهم الثلاثي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ووالتر بواليا في الهجوم.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في مباراة قوية اليوم من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وتكرار إنجاز 2006.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للأهلي التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.