شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة والجهاز المركزي يحصلان على ملفات أمم أفريقيا 2019 من الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة و الجهاز المركزي ، في مقر اتحاد الكرة أمس الأربعاء وقاموا بطلب الملفات الخاصة ببطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار التي نظمتها مصر في شهر يونيو.

وحصلت اللجنة الرقابية على جميع الأوراق الخاصة بالبطولة و الحسابات من اتحاد الكرة و الإدارة المالية من أجل مراجعتها بناء على طلب وزارة الشباب و الرياضة.

في سياق متصل ، فى سياق مغاير، أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جاهزية الوزارة لانتخابات اتحاد الكرة رغم تداعيات فيروس كورونا، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "وزارة الشباب والرياضة جاهزة لأى احتمال بشأن الانتخابات المقبلة، اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تناقش حالياً كل التفاصيل مع الاتحاد الدولى الفيفا".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، "نترقب معرفة كل الأمور المتعلقة بملف انتخابات اتحاد الكرة، ودون أدنى أى شك سيكون أعضاء اللجنة مصريين وليسوا من جنسيات أخرى".

وحددت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة 30 سبتمبر المقبل موعداً لانتهاء مسابقة الدورى العام الموسم الجارى 2020 -2021، بعدما وافقت اللجنة على توقف المسابقة شهرا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 وتحديدا فى شهر يوليو المقبل، بناء على طلب الأندية التى اعترضت على إقامة مباريات الدورى أثناء الأولمبياد ما يعنى فقدان الأندية للاعبيها الدوليين طوال فترة الأولمبياد.