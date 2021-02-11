شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. مشادة بين كشري وعبد الفتاح بسبب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

دخل احمد كشري المدير الفني السابق لفريق اسوان في مشادة مع بدوى عبد الفتاح المدير الفني للمنتخب العسكري عام 96 ، وذلك في بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في الجزائر، حيث استبعد المدير الفني نجم الأهلي السابق من تشكيل المنتخب امام الجزائر، وكانت هي الشرارة التي اشعلت الازمة.

كشرى، دخل فى مشادة قوية مع بدوى عبد الفتاح وصعد على أحد الكراسى وقال له، "أنا نجم الأهلى والمنتخب الوطنى إزاى متلعبنيش، أنت تحاول التقليل مني"، ليدخل بدوى عبد الفتاح فى مشادة قوية معه قبل أن يتدخل باقى اللاعبين لإنهاء الخلاف وإصلاح الأجواء بينهما.