شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن الحملات ضد النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الحملات التي تهدف لهدم استقرار النادي والشائعات التي تطول أعضاء اللجنة التنفيذية، وجاء نص البيان كالتالي : أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي يتعرض لها الكابتن إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بالنادي وتؤكد أن تلك الحملة المغرضة لا هدف لها سوى ضرب استقرار النادي لاسيما أن الحملة تفتقد الموضوعية والتقييم السليم.

وأضاف أن الكابتن إبراهيم عبد الله يؤدي دوره بكل الخبرة، والكفاءة متسلحا بإخلاص كبير للكيان الذي سبق أن مثله لاعبا متميزا في فريق اليد، كما أنه أسهم بدور ملموس من خلال عضويته في المكتب التنفيذي في حسم العديد من الملفات سواء فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم أو فيما يخص اللعبات الأخرى.

وتمنت اللجنة للكابتن إبراهيم عبد الله مزيدا من النجاح، والتوفيق في دعم مسيرة الكيان في المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، يخوض فريق الزمالك مباراة مولودية الجزائر غدا في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا مكتمل الصفوف بدون أي ايقافات، حيث كان هناك لاعبان فقط تعرضا لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الافريقي وهما مصطفي محمد وكاسونجو والثنائي غادرا النادي واصبحا خارج القائمة الافريقية.

واحترف مصطفي محمد في فريق جالطا سراي التركي لمدة موسم ونصف علي سبيل الإعارة، بينما استغني الزمالك عن الكونغولي كاسونجو في بداية الموسم الحالي ، لقيد حميد أحداد العائد من اعارة للرجاء المغربي الموسم الماضي.

ويخوض فريق الزمالك مرانه اليوم في الثالثة عصرا بملعب النادي في ميت عقبة علي ان يخوض فريق المولودية مرانه في التاسعة مساءا علي ملعب استاد القاهرة، وهو نفس موعد المباراة، وخاض الزمالك تدريبه أمس الأربعاء على ستاد القاهرة بناءًا على رغبة البرتغالى جايمىة باتشيكو المدير الفني.

ويفاضل باتشيكو المديرالفني بين كل من يوسف أوباما ومروان حمدى للمشاركة في مركز المهاجم الصريح في مباراة مولودية الجزائر، ويرغب باتشيكو في الدفع بأوباما في مركز المهاجم الصريح لقلة خبرة مروان حمدى الأفريقية، علي ان يتكون الرباعي الهجومي للزمالك من زيزو وبن شرقي وشيكابالا واوباما، أما الرأي الأخر داخل الجهاز الفني هو مشاركة مروان حمدي مهاجم صريح وخلفه الثلاثي أوباما وبن شرقي وزيزو، لاسيما وإن باتشيكو استعاد عدد من اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.