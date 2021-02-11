شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق عن مباراة الأهلي وبالميراس: الله يكون فى عون هاني هيواجه كارلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صديق نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الأهلي وبالميراس، التى تجمع الفريقين لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، هي مباراة صعبة، وقال صديق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": مباراة بالميراس صعبة، والفريق لديه مدرب برتغالي، وهذه هي الموضة في البرازيل، ولذلك طوروا الناحية الدفاعية نوعاً ما ، وحارس مرمى بالميراس على مستوى عالي جداً، والظهير الأيسر يشبه روبيرتو كارلوس، ومحمد هاني ربنا يعينه، لأنه دائماً يواجه أخطر العناصر.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في مباراة قوية اليوم من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وتكرار إنجاز 2006.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للأهلي التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

أضاف صديق: اللاعب رقم 11 مميز جداً وسجل 11 هدفاً في الدوري البرازيلي، وأعتقد أن التغيير في تشكيل الأهلي سيكون في حدود عنصر أو عنصرين، لأن تعديل الجزء الأمامي بشكل كبير سبب أزمات، لأن تغيير الكيميا صعب، مثلاً متعب وفلافيو عبد الحليم وحازم كان التفاهم بالنظرة فقط.

واختتم: موسيماني لازم يلعب بثلاثي في وسط الملعب خلال مباراة اليوم، لأن ديانج لديه نزعة هجومية ويمكنه أداء هذا الدور بشكل جيد، لأن بالميراس ليس فريق ضعيف كما يتخيل البعض، هو أقل قوة من بايرن ميونخ، ولكن مستواه عالي جداً.

يرى محمد صديق نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الأهلي وبالميراس، التى تجمع الفريقين لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، هي مباراة صعبة.