شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد أمام المولودية فى افتتاح دور المجموعات الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة مولودية الجزائر غدا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مكتمل الصفوف بدون أي ايقافات، حيث كان هناك لاعبان فقط تعرضا لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الافريقي، وهما مصطفى محمد وكاسونجو والثنائي غادرا النادي وأصبحا خارج القائمة الأفريقية.

واحترف مصطفى محمد في فريق جالطا سراي التركي لمدة موسم ونصف علي سبيل الإعارة، بينما استغني الزمالك عن الكونغولي كاسونجو في بداية الموسم الحالي ، لقيد حميد أحداد العائد من اعارة للرجاء المغربي الموسم الماضي.

ويخوض فريق الزمالك مرانه اليوم في الثالثة عصرا بملعب النادي في ميت عقبة علي ان يخوض فريق المولودية مرانه في التاسعة مساءا علي ملعب استاد القاهرة، وهو نفس موعد المباراة، وخاض الزمالك تدريبه أمس الأربعاء على ستاد القاهرة بناءًا على رغبة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني.

ويفاضل باتشيكو المديرالفني بين كل من يوسف أوباما ومروان حمدى للمشاركة في مركز المهاجم الصريح في مباراة مولودية الجزائر، ويرغب باتشيكو في الدفع بأوباما في مركز المهاجم الصريح لقلة خبرة مروان حمدى الأفريقية، علي ان يتكون الرباعي الهجومي للزمالك من زيزو وبن شرقي وشيكابالا واوباما، أما الرأي الأخر داخل الجهاز الفني هو مشاركة مروان حمدي مهاجم صريح وخلفه الثلاثي أوباما وبن شرقي وزيزو، لاسيما وإن باتشيكو استعاد عدد من اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

من جانبه كشف عبد الناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، أن الزمالك يبقى فريقا قويا رغم خسارته في نهائي أفريقيا النسخة الماضية، موضحا أن الحصول على نقطة من القاهرة قد تكون نتيجة جيدة.

وعاش فريق مولودية الجزائر أجواء صعبة في الأيام الماضية، بسبب تراجع النتائج، مما ترتب عليه إجراء تعديل في الجهاز الفني للفريق الكروي، قبل أيام قليلة من ملاقاة الزمالك بدور المجموعات الأفريقي.