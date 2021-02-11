وائل جمعة: الأهلي أمام موعد لكتابة تاريخ جديد والفوز بالبرونزية للمرة الثانية

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القاهرة - سامية سيد - دعم النجم وائل جمعة، صخرة دفاع النادي الاهلى والمنتخب الوطني الأسبق، النادي الاهلى ضد منافسه بالميراس البرازيلي لتحديد المركز الثالث من أجل الحصول على الميدالية البرونزية، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية.



وائل جمعة على تويتر

وقال وائل جمعة، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " الأهلي أمام موعد لكتابة التاريخ من جديد والفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.. البرونزية يا أهلي".

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على التشكيل المتوقع أن يلعب به في مباراة بالميراس البرازيلي التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

واستقر موسيماني على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، حيث يشارك ياسر إبراهيم بدلا من علي معلول الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يشارك حمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأمامهم الثلاثي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ووالتر بواليا في الهجوم.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في مباراة قوية اليوم من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وتكرار إنجاز 2006.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للأهلي التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.