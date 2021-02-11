شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بالميراس السابق: الأهلي يستحق الاحترام بعد مباراته مع بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أوداير باترياركا لاعب بالميراس البرازيلي السابق، على أن فريق الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، والتى انتهت بفوز العملاق الأوروبي بهدفين نظيفين، وعن مباراة بالميراس مع الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قال أوداير في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم للأندية بجب أن يكون هناك أقصى درجة من الاحترام للفريق المنافس.

أضاف: فريق الأهلي يستحق الاحترام بعد أدائه أمام بايرن ميونخ والنتيجة كانت عادلة في ذلك اللقاء، وأعجبتني المجموعة التى خاضت المباراة من الأهلي.

وأصبح الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فى حيرة من أمره، قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية، للفريق الأحمر فى مباراة بالميراس البرازيلي المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ويفاضل موسيماني بين الدفع بمحمد شريف كأساسى في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، والتي ستجمعهما على استاد المدينة التعليمية أو تواجده على مقاعد البدلاء، حيث يفكر الجنوب أفريقي في سيناريوهين بشأن إشراك شريف، الأول الدفع به كأساسي ويلعب فى مركز الجناح لتعويض غياب الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا الذين تم استبعادهما من اللجنة المنظمة لحرقهما الفقاعة الطبية، بعد مصافحة الجماهير عقب نهاية مباراتهم ضد بايرن ميونيخ الألماني.

والخيار الثاني أمام موسيماني هو الاحتفاظ به على دكة البدلاء كورقة رابحة يدفع بها وقت الحاجة لجهوده، وفقا لسير مجريات اللقاء، لاسيما أن الفريق الأحمر لا يملك أوراقا رابحة على الدكة، تكفى لقلب المعطيات، بعد غياب الثنائي المستبعد ومع إصابة وليد سليمان، وعدم جاهزية جونيور أجايي.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للأهلي التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحت المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.