شكرا لقرائتكم خبر عن "مقاتلة ولسة عندك كتير"..رسائل دعم لميار شريف بعد خروجها من بطولة أستراليا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقت البطلة ميار شريف، حفاوة بالغة من المصريين ورسائل دعم على وسائل التواصل الاجتماعي لما حققته من انجازات عالمية في التنصيف العالمي للعبة التنس، وذلك رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة، وخروجها من البطولة، ورافقت البطلة ميار شريف دعوات ودعم لمزيد من التقدم خلال مشاركتها فى المحافل الدولية القادمة.

وتصدر اسم "ميار شريف" ترند "تويتر"، في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد وداعها بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتف رواد السوشيال ميديا حول البطلة المصرية لما حققتها من انجازات، ودعوات لها بالتوفيق في الأولمبياد القادمة، ومطالبات لوزارة الشباب والرياضة بالدعم للبطلة العالمية المصرية ميار شريف لتحقيق المزيد من الانجازات في المحافل الدولية.



دعم ميار شريف



دعم الهاشتاج

ودعم مغرد مسيرة البطلة ميار شريف، قائلا: " البطلة المصرية مـيـار شـريـف تتقدم للمركز 114 في التصنيف العالمي لمحترفات التنس في أفضل تصنيف لأي لاعبة مصرية في الـتـاريـخ"، ومغرد ثان يدعمها: " حظ صعب ولعبة جيدة ميار شريف ما زلنا ندعمك المزيد من التدريب على المزيد من الألعاب وسوف تفعل ذلك".



ميار شريف تتصدر الترند



هاشتاج ميار شريف

وقال مغرد ثالث: "والله يا ميار شريف فخورين بيكي شرفتينا واسعدتينا وندعمك ونشجعك في كل الحالات، أنت تاريخ ومقاتلة ولسه عندك كتير وشغل كتير وتحديات ده كفاية انك حققت تاريخ لمصر وخلتينا نحلم بجد انت عظيمة و يارب يوفقك في اللي جاي ان شاء الله ومن نجاح لنجاح اعظم وأهم"، ومغرد رابع: " هارد لك لكابتن ميار شريف اليوم. ان شاء الله القادم افضل. خلي الأمل صاحي".



جانب من الهاشتاج

ومغرد أخير: " هارد لك ميار شريف.. خسرت بعد مباراة ملحميه.. زى منتخب كره اليد وقبله منتخب كرة القدم واخيرا الاهلى .. مفيش مره وصلت بينا الاحلام اننا ننافس للنهاية وديما ينتهى بينا الحوار في اى بطوله الي مجرد اداء مشرف.. اتمنى مرة ان سقف طموحنا يعلي عن مجرد اداء.. ونعالج اخطائنا بجد مش مجرد ترقيع".

وحققت البطلة المصرية ميار شريف قفزة كبيرة بالتصنيف العالمي للتنس، رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة، عقب نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدور الأول، حيث تفوقت ميار شريف فى المجموعة الأولى 6 / 3 قبل أن تنجح لاعبة سلوفينيا فى انتزاع المجموعة الثانية "الماراثونى" 7 / 6 ومن ثم الفوز بالمجموعة الثالثة 6 / 3.