شكرا لقرائتكم خبر عن فراخ مشوية وسلطة ومحاضرة..تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر من داخل بعثة الأهلي التي تستعد لخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية عن برنامج الفريق اليوم قبل مواجهة بالميراس في الخامسة مساء على أن يكون التحرك لملعب المباراة الساعة 4 بتوقيت الدوحة و3 عصرا بتوقيت مصر.

ويلقي المدير الفني للأهلي موسيماني محاضرة أخيرة للاعبين قبل التحرك لأرض الملعب في تمام الساعة 3.30 بتوقيت قطر 2.30 بتوقيت مصر، ويعلن خلالها النصائح الأخيرة للاعبي الفريق والتشكيل الرسمي للمباراة.

لاعبو الأهلي تناولوا الأفطار وخلدوا للراحة في غرفهم إلتزاماً بتعليمات اللجنة المنظة للبطولة، وأكد مصدر أن وجبة الفريق الرئيسية اليوم ستكون فراخ مشوية وخضار وسلطات وفاكهة، ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن سعيد إستشاري التغذية في الأهلي أنه يتابع تجهيز الوجبات قبل تقديمها للاعبي الفريق بشكل مستمر.

لن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. ويلتقى الأهلي وبالميراس اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.

وعلى الصعيد الفني موسيماني يفكر في الدفع بمحمد شريف وطاهر طاهر لتعوض غياب كهربا والشحات مع مشاركة بواليا وقفشة في التشكيل الاساسي أمام بالميراس ويدفع بأيمن أشرف في اناحية اليسرى لتعويض غياب على معلول

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للأهلي التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحت المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.