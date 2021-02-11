شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يستفسر من تونس وأوغندا عن موقف المشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة و القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة عن إرسال إستفسارات لمنتخبى تونس وأوغندا حول إمكانية المشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب المقرر إنطلاقها يوم 20 فبراير الجارى من عدمه فى ظل عدم إرسال أى تأكيدات حتى الأن .

وأرسل أمس منتخبى الكاميرون والكونغو الديمقراطية تأكيد المشاركة فى بطولة أفريقيا للشباب المقرر انطلاقها يوم 20 فبراير الجارى بإستاد القاهرة والمؤهلة إلى كأس العالم 2021.

وأشار غزلان فى تصريحات خاصة، إلى وصول الدول المشاركة إلى 5 دول حتى الأن، بعد تأكيد منتخبى المغرب وأفريقيا الوسطى بخلاف مصر البلد المنظم على المشاركة مسبقا، وقال غزلان أن وصول الوفود يبدأ يوم 18 فبرايرالجارى، على أن يقام الاجتماع الفنى يوم 19 قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.

وأشار غزلان إلى أن الإتحاد الدولى أخطر الإتحاد الأفريقى بالإجراءات الإحترازية التى ستتبع فى البطولة و التى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .

وكشف غزلان من قبل على إلزام الأندية اتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى .

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادٍ بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين "حق رعاية" ولا يجوز للنادى تجزئة المدة.

كما تقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات والشابات عدم الانتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد، مع تحديد رسوم 300 جنيه للعقد عن كل موسم.