شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: الزمالك قادر على حسم الدوري والانسجام سبب تراجع مستوى محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على حسم مسابقة الدوري العام بالموسم الجاري رغم قوة المنافسة مع النادي الأهلي، وقال يكن في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": الزمالك في الفترة الماضية هناك اتزان في الأداء الخططي والشكل العام يؤكد قدرة الزمالك على حصد الدوري، والزمالك لديه لاعبين مميزين، ومروان حمدي والجزيري إضافة قوية لهجوم الفريق مع الناشئين.

أضاف: محمود علاء بعد عودته من الاصابة، كان عبد الغني والونش حدث بينهم نوع من الاندماج الدفاعي، والشكل العام لهما كان مناسب، وطبيعي مع دخول محمود علاء من جديد أن يحدث اهتزاز، لأن محمود علاء لم يظهر بنفس القوة لأن الحالة البدنية لم تكن في أفضل صورة، ولكن هذا ليس معناه أن محمود علاء سئ، ولكن الحالة المزاجية بين الونش وعبد الغني كانت عالية جداً.

يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرتوش النهائية علي الخطة التي سيواجه بها فريق مولودية الجزائر غدا الجمعة في الجولة الاولي في بطولة دوري ابطال افريقيا، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم والذي يشمل بعض الجمل التكتيكية التي ينوي البرتغالي الاعتماد عليها في مباراة الغد.

واستقر باتشيكو علي القوام الأساسي للتشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد ، حيث استقر باتشيكو علي الدفع بكل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ، بينما يظل مركزي الظهير الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح هم الشغل الشاغل لباتشيكو.

ومن المتوقع أن يشارك عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر، وحازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بينما يفاضل باتشيكو بين مروان حمدي ويوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح، وفي حالة الدفع باوباما فان شيكابالا سيكون في التشكيل الأساسي.